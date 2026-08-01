Hava sıcaklıklarının etkisini artırmasıyla birlikte dünyanın birçok bölgesinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yeniden başlayan yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, dün yeniden alevlenen yangına 1.500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kısa sürede bin hektardan fazla alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Var vilayetinde 2 bin 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede temmuz ayından bu yana çıkan yangınlarda 5 bin 600 hektardan fazla alan kül oldu.

Öte yandan, ülkenin en büyük yangınlarından biri olan Gironde yangını da tamamen söndürülebilmiş değil. Bu yıl 42 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangın nedeniyle tahliye edilen 220 bin kişiden yaklaşık 200 bini evlerine döndü.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde bu yıl 14 bin 320 orman yangını meydana geldiğini ve toplam 119 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Nunez, Gironde'daki yangının ise kontrol altına alındığını ve yeni bölgelere yayılmadığını belirtti.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France da yüksek sıcaklıklar nedeniyle çoğunluğu ülkenin güney ve güneydoğusunda bulunan 20 vilayet için turuncu alarm ilan etti.

Tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini yaşayan Fransa'da, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor.