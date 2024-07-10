2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, ilk finalist oldu.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Fransa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Kolo Muani'ye çıkardı. Uygun durumda iyi yükselen Kolo Muani, yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada İspanya, 16 yaşındaki Yamal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Lamine Yamal'ın sol ayağıyla 25 metre mesafeden vuruşunda 102 kilometre hıza ulaşan meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelere gitti: 1-1.
25. dakikada İspanya öne geçti. Jesus Navas'ın sağdan ortaladığı topu ön direkte savunma oyuncusu Upamecano kafayla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı kapan Olmo'nun yerden uzak köşeye sert vuruşunda top, savunmadaki Kounde'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.
Takımların net pozisyona girmekte zorlandığı ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.
İspanya, 1-0 geri düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.