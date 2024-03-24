AKSA Süper Lig

K. Kaymaklı – A. Yeşilova: 1-0

C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 1-1

Türk Ocağı – Yenicami: 0-3

Lefke – Mağusa T. Gücü: 0-2

Mesarya – Göçmenköy: 1-2

T. H. Dumlupınar – Pera L. G. Birliği: 2-4

M. Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 0-3

AKSA Birinci Lig

Düzkaya – M. Hacıali Yılmazköy: 1-0

Lapta – Yalova: 2-3

Ozanköy – Hamitköy: 1-2

Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi: 1-2

Ünimar Maraş – Mormenekşe: 0-0

Geçitkale – Dem’s C. Çanakkale: 0-3

Gönyeli – Esentepe: 1-2

M. Değirmenlik – Binatlı: 2-0

Necat British kaybetti  Necat British kaybetti 

Yarın

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Cihangir (18.00)