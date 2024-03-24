K. Kaymaklı – A. Yeşilova: 1-0
C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 1-1
Türk Ocağı – Yenicami: 0-3
Lefke – Mağusa T. Gücü: 0-2
Mesarya – Göçmenköy: 1-2
T. H. Dumlupınar – Pera L. G. Birliği: 2-4
M. Karşıyaka – Doğan T. Birliği: 0-3
AKSA Birinci Lig
Düzkaya – M. Hacıali Yılmazköy: 1-0
Lapta – Yalova: 2-3
Ozanköy – Hamitköy: 1-2
Baf Ülkü Yurdu – Girne Halk Evi: 1-2
Ünimar Maraş – Mormenekşe: 0-0
Geçitkale – Dem’s C. Çanakkale: 0-3
Gönyeli – Esentepe: 1-2
M. Değirmenlik – Binatlı: 2-0
Yarın
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Cihangir (18.00)