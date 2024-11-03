AKSA Süper Lig

Cumhuriyet Bayramı Yol Koşusu gerçekleştirildi Cumhuriyet Bayramı Yol Koşusu gerçekleştirildi

C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0-3

T. H. Dumlupınar – DND G. Birliği: 0-0

Yenicami – Lefke: 1-1

Esentepe – Mesarya: 1-1

Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0-5

Karşıyaka – Göçmenköy: 2-2

AKSA Birinci Lig

Yalova – Türk Ocağı: 0-0

Lapta – M. Hacıalı Yılmazköy: 1-0

Vadili – Yeniboğaziçi: 0-0

Mormenekşe – Hamitköy: 2-1

K. Kaymaklı – Binatlı: 5-2

S. Geçitkale – Çanakkale: 3-3

Atoll Kozanköy – Düzkaya: 1-0

Maraş – N. Dipkarpaz: 4-3

Yarın

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan T. Birliği – Çetinkaya

Editör: Kıbrıs Genç Tv