AKSA Süper Lig
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 0-3
T. H. Dumlupınar – DND G. Birliği: 0-0
Yenicami – Lefke: 1-1
Esentepe – Mesarya: 1-1
Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 0-5
Karşıyaka – Göçmenköy: 2-2
AKSA Birinci Lig
Yalova – Türk Ocağı: 0-0
Lapta – M. Hacıalı Yılmazköy: 1-0
Vadili – Yeniboğaziçi: 0-0
Mormenekşe – Hamitköy: 2-1
K. Kaymaklı – Binatlı: 5-2
S. Geçitkale – Çanakkale: 3-3
Atoll Kozanköy – Düzkaya: 1-0
Maraş – N. Dipkarpaz: 4-3
Yarın
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – Çetinkaya
Editör: Kıbrıs Genç Tv