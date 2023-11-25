SÜPER LİG

Dün

Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1

Cumhuriyet Meclisi ve TBMM Futbol Takımları Cumhuriyet anısına Antalya’da futbol maçı yaptı Cumhuriyet Meclisi ve TBMM Futbol Takımları Cumhuriyet anısına Antalya’da futbol maçı yaptı

BUGÜN

K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2

Lefke-PeraL.G.Birliği:   3 – 1

Mesarya-A.Yeşilova:    1 – 0

26 Kasım 2023, Pazar

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MağusaT.Gücü (Şakir Azizoğlu)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Cihangir (Evren Karademir)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Zekai Töre)

27 Kasım 2023, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)  

BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Lapta-Girne H.Evi :      4 – 3

Ozanköy-Esentepe:      2 – 1

Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0

Geçitkale-Binatlı:          3 – 1

26 Kasım 2023, Pazar

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Yalova (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (İsmail Ercan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)

 