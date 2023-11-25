Dün
Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1
BUGÜN
K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2
Lefke-PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Mesarya-A.Yeşilova: 1 – 0
26 Kasım 2023, Pazar
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-MağusaT.Gücü (Şakir Azizoğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Cihangir (Evren Karademir)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Zekai Töre)
27 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)
BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Lapta-Girne H.Evi : 4 – 3
Ozanköy-Esentepe: 2 – 1
Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0
Geçitkale-Binatlı: 3 – 1
26 Kasım 2023, Pazar
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (İsmail Ercan)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)