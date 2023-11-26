SÜPER LİG

Çetinkaya-Göçmenköy: 1 – 1

K.Kaymaklı-Yenicami: 3 – 2

Lefke-PeraL.G.Birliği:   3 – 1

Mesarya-A.Yeşilova:    1 – 0

26 Kasım 2023, Pazar

Türk Ocağı-MağusaT.Gücü:   1 – 8

ChinaB.G.Gücü-Cihangir:      2 – 4

M.Karşıyaka-Yeniboğaziçi:    3 – 2

27 Kasım 2023, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Yonpaş Dumlupınar-Doğan T.Birliği (Turgay Misk)  

BİRİNCİ LİG

Lapta-Girne H.Evi :      4 – 3

Ozanköy-Esentepe:       2 – 1

Ünimar Maraş-Dem'sCons.Çanakkale: 3 – 0

Geçitkale-Binatlı:          3 – 1

Gönyeli-Yalova :                    1 – 2

Düzkaya-Hamitköy:      2 – 1

Türkiye A Milli Takımı Milli Takım tarih yazarak EURO 2024'te Türkiye A Milli Takımı Milli Takım tarih yazarak EURO 2024'te

Baf Ü.Yurdu-Mormenekşe: 1 – 2

M.Değirmenlik-M.HacıaliYılmazköy: 2 – 0

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