Yenicami – Mesarya:2-1
Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı: 4-0
Doğan T. Birliği – Lefke: 3-0
Cihangir – M. Karşıyaka: 1-1
Pera L. G. Birliği – Türk Ocağı: 1-2
Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar: 1-8
A. Yeşilova – Göçmenköy: 1-3
CB Gençlik Gücü – Çetinkaya: 2-1
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Lapta: 0-1
Yalova – Esentepe: 1-3
Düzkaya – Ozanköy: 0-0
Girne Halk Evi – Gönyeli: 1-5
Dem’s C. Çanakkale – Baf Ü. Yurdu: 1-0
Binatlı – Ünimar Maraş: 3-1
M. Hacıali Yılmazköy – Geçitkale: 4-1
Hamitköy – Miracle Değirmenlik: 1-2