AKSA Süper Lig

Yenicami – Mesarya:2-1

Mağusa T. Gücü – K. Kaymaklı: 4-0

Doğan T. Birliği – Lefke: 3-0

Cihangir – M. Karşıyaka: 1-1

Galatasaray, Pendikspor'u 2-0'la geçti Galatasaray, Pendikspor'u 2-0'la geçti

Pera L. G. Birliği – Türk Ocağı: 1-2

Yeniboğaziçi – Y. Dumlupınar: 1-8

A. Yeşilova – Göçmenköy: 1-3

CB Gençlik Gücü – Çetinkaya: 2-1

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Lapta: 0-1

Yalova – Esentepe: 1-3

Düzkaya – Ozanköy: 0-0

Girne Halk Evi – Gönyeli: 1-5

Dem’s C. Çanakkale – Baf Ü. Yurdu: 1-0

Binatlı – Ünimar Maraş: 3-1

M. Hacıali Yılmazköy – Geçitkale: 4-1

Hamitköy – Miracle Değirmenlik: 1-2