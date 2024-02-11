AKSA Süper Lig'de 18. hafta dün oynanan maçlarla tamamlanırken, Birinci Lig'in 18. haftası bugün oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:
AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1-1
Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3-0
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1-2
Yeniboğaziçi – Yenicami: 0-2
Cihangir – A. Yeşilova: 3-1
Lefke – Türk Ocağı: 3-0
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1-1
Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4-0
AKSA Birinci Lig
M. Değirmenlik – Gönyeli: 2-0
Hamitköy – Yalova: 2-2
Düzkaya – Esentepe: 3-1
M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3-1
Geçitkale – Lapta: 4-1
Binatlı – Mormenekşe: 3-0
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1-0
Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0-2
Bu haber toplam 233 defa okunmuştur