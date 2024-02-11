AKSA Süper Lig'de 18. hafta dün oynanan maçlarla tamamlanırken, Birinci Lig'in 18. haftası bugün oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:

AKSA Süper Lig

Çetinkaya – Pera L. G. Birliği: 1-1

Tremeşeli H. Dumlupınar – K. Kaymaklı: 3-0

Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 1-2

Yeniboğaziçi – Yenicami: 0-2

Cihangir – A. Yeşilova: 3-1

Lefke – Türk Ocağı: 3-0

CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 1-1

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Miracle Karşıyaka – Mesarya: 4-0

AKSA Birinci Lig

M. Değirmenlik – Gönyeli: 2-0

Hamitköy – Yalova: 2-2

Düzkaya – Esentepe: 3-1

M. Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi: 3-1

Geçitkale – Lapta: 4-1

Binatlı – Mormenekşe: 3-0

Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1-0

Ozanköy – Dem’s C. Çanakkale: 0-2

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