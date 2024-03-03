Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen 1’nci İzcan Nurluöz Anı Turnuvası’nda 2011 yaş grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Karşılaşmalar sonunda sıralama 1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, 2. Mağusa Türk Gücü, 3.Cihangir ve 4. İskele Trabzon olarak belirlendi.

Karşılaşmaların ardından saygı duruşu ve ödül törenine geçildi.

Adıyaman depreminde hayatını kaybeden İzcan Nurluöz adına düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek turnuvada ilk ödüller 2011 yaş grubunda verildi.

Aile ve MTG akademi yetkilileri tarafından verilen ödüllerin ardından diğer yaş kategorilerindeki müsabakalara geçildi. Karşılaşmalar gün boyu devam edecek.

Saat 17.00 itibarı ile diğer yaş grupları ödül törenine geçilecek.