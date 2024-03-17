AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün maçları tamamlandı.
İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Göçmenköy – K. Kaymaklı: 4-2
Mağusa T. Gücü – T. H. Dumlupınar: 2-1
Yenicami – Lefke: 1-3
Doğan T. Birliği – C. B. Gençlik Gücü: 2-1
Yeniboğaziçi – Cihangir: 0-1
Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 2-3
A.Yeşilova – Türk Ocağı: 6-1
Mesarya – Çetinkaya: 2-3
AKSA Birinci Lig
M. Hacıali Yılmazköy – Hamitköy: 1-0
Yalova – Baf Ülkü Yurdu: 2-0
Dem’s C. Çanakkale – M. Değirmenlik: 2-4
Esentepe – Lapta: 1-0
Gönyeli – Ozanköy: 5-5
Binatlı – Düzkaya: 2-1
Girne Halk Evi – Ünimar Maraş: 3-2
Mormenekşe – Geçitkale: 3-3