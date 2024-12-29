AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Esentepe: 3-1
C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka: 1-2;
Mağusa T. Gücü – DND L. G. Birliği: 2-0
Çetinkaya – Lefke: 5-0
A. Yeşilova – Göçmenköy: 2-2
Mesarya – Cihangir: 0-2
Gönyeli – Yenicami: 3-2
M. Değirmenlik – T. H. Dumlupınar: 1-0
AKSA Birinci Lig
Yalova – K. Kaymaklı: 1-5
Düzkaya – Çanakkale: 2-1
N. Dipkarpaz – Yeniboğaziçi (Ert.)
A. Kozanköy – Lapta: 2-0
Maraş – S. Geçitkale: 1-1
Mormenekşe – Vadili: 1-0
Türk Ocağı – M. Hacıali Yılmazköy: 1-1
Binatlı – Hamitköy: 0-1