AKSA Süper Lig
Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü: 3-2
Cihangir – Alsancak Yeşilova: 2-2
Göçmenköy – Yenicami: 0-3
DND L. G. Birliği – Esentepe: 1-3
Lefke – Doğan T. Birliği: 2-3
Mesarya – Gönyeli: 3-0
Karşıyaka – T. H. Dumlupınar: 5-3
Çetinkaya – Değirmenlik: 3-0 (Hükmen)
AKSA Birinci Lig
Çanakkale – K. Kaymaklı: 0-6
Yeniboğaziçi – Lapta: 2-1
M. H. Yılmazköy – Yalova: 4-1
Düzkaya – Mormenekşe: 1-1
Türk Ocağı – Ünimar Maraş: 2-0
Vadili – S. Geçitkale: 1-1
Hamitköy – N. Dipkarpaz: 3-0
Binatlı – A. Kozanköy: 1-0