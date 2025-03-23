AKSA Süper Lig

Mağusa T. Gücü – C. B. Gençlik Gücü: 3-2

Cihangir – Alsancak Yeşilova: 2-2

Göçmenköy – Yenicami: 0-3

DND L. G. Birliği – Esentepe: 1-3

Lefke – Doğan T. Birliği: 2-3

Mesarya – Gönyeli: 3-0

Karşıyaka – T. H. Dumlupınar: 5-3

Çetinkaya – Değirmenlik: 3-0 (Hükmen)

AKSA Birinci Lig

Çanakkale – K. Kaymaklı: 0-6

Yeniboğaziçi – Lapta: 2-1

M. H. Yılmazköy – Yalova: 4-1

Düzkaya – Mormenekşe: 1-1

Türk Ocağı – Ünimar Maraş: 2-0

Türkiye avantajı kaptı Türkiye avantajı kaptı

Vadili – S. Geçitkale: 1-1

Hamitköy – N. Dipkarpaz: 3-0

Binatlı – A. Kozanköy: 1-0