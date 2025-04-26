AKSA Süper Lig
C. B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-3
Mağusa T. Gücü – Lefke: 3-1
Gönyeli – T. H. Dumlupınar: 1-0
Esentepe – Cihangir: 1-0
Doğan T. Birliği – Yenicami: 2-0
Çetinkaya – Mesarya: 3-4
A. Yeşilova – DND L. G. Birliği: 5-0
Yarın
AKSA Birinci Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Binatlı (16.00)
Şakir Azizoğlu
Şht. H. Ruso Stadı
Küçük Kaymaklı – Hamitköy (16.00)
Ali Özer
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – M. H. Yılmazköy (16.00)
Hakan Ünal
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Lapta (16.00)
Emre Öztaşlı
Dr. F. Küçük Stadı
Mormenekşe – Yeniboğaziçi (16.00)
Fehim Dayı
Necip H. Kartal Stadı
Ünimar Maraş – Vadili (16.00)
Abdullah Genç
Dipkarpaz Stadı
N. Dipkarpaz – Çanakkale (16.00)
Şahin Coşkun
R. R. Denktaş Stadı
A. Kozanköy – S. Geçitkale (16.00)