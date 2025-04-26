AKSA Süper Lig

C. B. Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-3

Mağusa T. Gücü – Lefke: 3-1

Gönyeli – T. H. Dumlupınar: 1-0

Esentepe – Cihangir: 1-0

Doğan T. Birliği – Yenicami: 2-0

Çetinkaya – Mesarya: 3-4

A. Yeşilova – DND L. G. Birliği: 5-0

Yarın

AKSA Birinci Lig

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Binatlı (16.00)

Şakir Azizoğlu

Şht. H. Ruso Stadı

Küçük Kaymaklı – Hamitköy (16.00)

Ali Özer

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – M. H. Yılmazköy (16.00)

Hakan Ünal

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Lapta (16.00)

Emre Öztaşlı

Dr. F. Küçük Stadı

Mormenekşe – Yeniboğaziçi (16.00)

Fehim Dayı

Beşiktaş evinde farka koştu Beşiktaş evinde farka koştu

Necip H. Kartal Stadı

Ünimar Maraş – Vadili (16.00)

Abdullah Genç

Dipkarpaz Stadı

N. Dipkarpaz – Çanakkale (16.00)

Şahin Coşkun

R. R. Denktaş Stadı

A. Kozanköy – S. Geçitkale (16.00)