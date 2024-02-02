Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Galatasaray karşılaşmanın başında bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların gollerini, 5. dakikada Nelsson ile 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Galatasaray zirve yarışını sürdürdü. Okan Buruk'un öğrencileri 63 puana yükseldi.
Ligde 4 maç sonra kaybeden Samsunspor 12. yenilgisini alarak 26 puanda kaldı. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.