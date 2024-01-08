RAMS Park'ta hakem Ali Şansalan yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 3-0 kazandı.
Galibitetin gollerini 63 ve 90+3. dakikalardada Abdülkerim Bardakcı ve 90. dakikada Zaha kaydetti.
Ligde 15. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar puanını 47’ye yükseltti. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor ise ligin 19. haftasında Galatasaray karşısında 8. mağlubiyeti aldı. Yeşil-beyazlılar, 18 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.