RAMS Park'ta hakem Ali Şansalan yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 3-0 kazandı.

Galibitetin gollerini 63 ve 90+3. dakikalardada Abdülkerim Bardakcı ve 90. dakikada Zaha kaydetti.

Ligde 15. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar puanını 47’ye yükseltti. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer aldı.

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TÜMOSAN Konyaspor ise ligin 19. haftasında Galatasaray karşısında 8. mağlubiyeti aldı. Yeşil-beyazlılar, 18 puanla haftayı 16. sırada tamamladı.