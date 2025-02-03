Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Galatasaray mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sarı kırmızılılarda sarı kart gören Lucas Torreia, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Bu futbolcular gelecek hafta Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray ligde 18. galibiyetini elde etti ve puanını 57 yaptı. Gaziantep FK ise 9. yenilgisini yaşadı ve 26 puanda kaldı.