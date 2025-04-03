Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 10. dakikada Osimhen'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 27. dakikada penaltı vuruşundan Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçın ilk yarısında ön alanda presle rakibini yarı sahasına hapseden Galatasaray, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Mücadelenin ikinci devresine üstün başlayan Fenerbahçe, rakip kalede gol pozisyonları üretse de skoru eşitlemeyi başaramadı.

Oyunun sık sık durduğu ikinci yarı da rakibine gol şansı tanımayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi ve TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.