Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Net Global Sivasspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor, 25. dakikada Garry Rodrigues ile öne geçti. Galatasaray, 36'da Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Osimhen ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz, 53'te farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 90+1' Bekir Turaç Böke ile farkı yeniden 1'e indirdi.

Galatasaray 5 eksikle geldiği maçı 3-2 kazandı ve puanını 38 yaptı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle puan farkını 6'ya çıkardı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.