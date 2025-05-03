Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında ilk sıradaki Galatasaray ve 15. sıradaki Net Global Sivasspor karşılaştı.

Rams Park'ta oynanan maçın ilk yarısında 5 gol çıktı. Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz ağları havalandırdı. Sivasspor'da Manaj ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 83 yaptı ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde farkı 8'e çıkardı. Sivasspor 34 puanda kaldı.

Galatasaray ligde kalan 4 maçta 2 galibiyet alması halinde 25. lig şampiyonluğunu ilan edecek.