Dernek Başkanı Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek’in yer aldığı ziyarette, 3 Temmuz’da düzenlenecek olan şampiyonluk balosunun davetiyeleri Başkan Harmancı’ya takdim edildi.

Ziyarette konuşan Başkan Karapelit, bu yıl gerçekleştirilecek şampiyonluk balosunun bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir organizasyon olacağını belirterek, etkinliğin hayata geçirilmesi için dernek yönetim kurulunun yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Gürlek ise derneğin dijital dönüşüm projelerinin hızla sürdüğünü, bu kapsamda hazırlanan derneğe ait resmi internet sitesinin önümüzdeki hafta içinde yayına alınmasının planlandığını söyledi.