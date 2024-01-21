Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 5-1 mağlup etti. Galibiyetin gollerini Zaha, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Papara Park'ta hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, konuk ekibin 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor’un tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Zaha'nın 90. dakikada attığı golü hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesindan sonra iptal etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda aldıkları bu yenilgi sonrasında 37 puanla 3. sırada kaldı. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, bu sezon 2. yenilgisini almış oldu.

Sezonun ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı da Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip ise aldığı bu galibiyetle puanını 54’de yükseltip yeniden Fenerbahçe ile puanını eşitlemiş oldu. Galatasaray, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.