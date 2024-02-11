Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Gaalatasaray yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri 66 puana yükselerek liderlik yarışında hata yapamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı kırmızılıların gollerini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 31. dakikada Mertens kaydetti.

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde iki maç sona yenilen Başakşehir ise bu sezonki 10. mağlubiyetini alarak 33 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.