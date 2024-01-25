Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan ile 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

İstanbulspor'da Mamadou, VAR incelemesinin ardından 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 57 yaptı ve zirve ortaklığına devam etti. Son sıradaki İstanbulspor 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İstanbulspor evinde Yılport Samsunspor'u konuk edecek.