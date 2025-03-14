Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45. (P) Alvaro Morata ve 30, 45+2 ve 52. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.



Bu skorun ardından puanını 71 yapan Galatasaray, 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. kez yenilen Antalyaspor ise 33 puanla 10. sırada yer aldı.



Galatasaray gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.