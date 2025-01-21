Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sondan bir önceki maç öncesinde Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

50. dakikada yaşanan ilginç anda öncelikle Barış Alper Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart çıktı. VAR'ın uyarısıyla hakem pozisyonu izledi ve Barış Alper Yılmaz'ın kartı iptal edildi ve Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Osimhen skoru yaptı.

DINAMO KIEV SÜRPRİZ YAPTI

Gruplarda önceki 6 maçının tamamını kaybeden ve sadece 1 gol bulabilen Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında 3 gol birden bularak Avrupa'daki ilk puanını aldı.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 13 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı ve son sırada yer almaya devam etti.