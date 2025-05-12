Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Alanya temasları çerçevesinde Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ( ALSİAD) ile KKTC iş gücü piyasası ve iş birliği olanakları üzerine bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, KKTC’deki iş gücü piyasasının mevcut durumu, istihdam politikaları ve özel sektörün karşılaştığı güncel sorunlar etraflıca ele alındı. ALSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyelerinin temsilcisi olarak, sanayi ve iş dünyasının beklentilerini ve ihtiyaçlarını Bakan Gardiyanoğlu’na ileterek, iş birliği olanaklarının artırılması yönündeki taleplerini dile getirdiler.

ALSİAD Yönetimi, Bakan Gardiyanoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi

Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesine yönelik atılan önemli bir adım olarak niteleyerek destekleri için teşekkür etti.