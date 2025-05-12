İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu ilk toplantısını yaptı İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu ilk toplantısını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Alanya temasları  çerçevesinde Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ( ALSİAD) ile KKTC iş gücü piyasası ve iş birliği olanakları üzerine  bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, KKTC’deki iş gücü piyasasının mevcut durumu, istihdam politikaları ve özel sektörün karşılaştığı güncel sorunlar etraflıca ele alındı. ALSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyelerinin temsilcisi olarak, sanayi ve iş dünyasının beklentilerini ve ihtiyaçlarını Bakan Gardiyanoğlu’na ileterek, iş birliği olanaklarının artırılması yönündeki taleplerini dile getirdiler. 
ALSİAD Yönetimi, Bakan  Gardiyanoğlu ile  gerçekleştirdikleri  görüşmeyi 
Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesine yönelik atılan önemli bir adım  olarak  niteleyerek  destekleri için teşekkür etti.