Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, görev süresi sona eren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve görevi devralacak Hakan Balaban’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile sosyal sorumluluk projelerinde yakinen ve dostane bir şekilde birlikte görev aldıklarını, Bakanlık olarak ihtiyaç duydukları her alanda kurumun Bakanlığa destek olduğunu ve toplumun ihtiyaçlı kesimlerine birlikte yardım eli uzattıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, Karaca’nın görev süresi boyunca gerek eğitim gerek ekipmanların yenilenmesi gerekse radyo kanalının bilinirliğinin artırılması anlamında Sivil Savunma Teşkilatı’nın güçlendirilmesi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Özellikle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın yapmış olduğu tatbikatlar ve eğitimlere değinen Gardiyanoğlu, Atilla Karaca’nın bilgi ve tecrübesiyle kuruma önemli katkılar sunduğunu, görev süresindeki çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek Karaca’ya bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı diledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise, görev süresi boyunca milletin hizmetinde olmaktan onur duyduğunu belirterek, Gardiyanoğlu’na kuruma verdiği destekten dolayı teşekkür etti.