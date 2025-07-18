Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, kurumun yeniden yapılandırıldığını, kendi ayakları üzerinde duran, mazotunu peşin ödeyebilen, faturalarını ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirebilen bir mali yapıya kavuştuğunu kaydetti.

2022 yılı öncesinde kurumda yaşanan yakıt krizi, ihalesiz alım tartışmaları ve kamuoyundaki belirsizliklerin son bulduğunu söyleyen Uzun, her biri yaklaşık 20 milyon dolara mal olan 7 yeni jeneratörün de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kuruma kazandırıldığına dikkat çekti.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Tv’de Halil Esendağlı’nın sunduğu programa konuk olan Uzun, göreve geldiği günden itibaren yapılan icraatlar, kurum çalışmaları ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

2022 yılının kurum açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Uzun, Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle kurumun yeniden yapılandırıldığını ve çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

-"Kin ve nefret sağlıklı bir sendikal ilişkiyi ortadan kaldırıyor"

Uzun, Kıb-Tek’e katkı koyan kişi ve şirketlerin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası tarafından hedef haline getirildiğini ileri sürdü. “Bu kin ve nefret sağlıklı bir sendikal ilişkiyi ortadan kaldırıyor. Sürekli olarak kişilere ve makamlara yönelik bel altı saldırılar düzenleniyor” diyen Uzun, sendikanın hükümete ve yönetime karşı sistematik bir saldırı içerisinde olduğunu kaydetti.

Uzun, 2022 yılı öncesinde kurumda yaşanan yakıt krizi, ihalesiz alım tartışmaları ve kamuoyundaki belirsizliklerin Başbakan Ünal Üstel’in girişimleriyle son bulduğunu söyleyerek, Türkiye ile yapılan anlaşmalar sonucunda, yıllık yaklaşık 13 milyon doların üzerinde tasarruf sağlandığını vurguladı. Uzun, “Tüm bu katkılar ne yazık ki görmezden geliniyor” diyerek, kuruma karşı haksızlık boyutuna ulaşan eleştiriler olduğunu ifade etti.

-"Kuruma 7 yeni jeneratör kazandırıldı"

Kıb-Tek’in bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin de bilgi veren Uzun, Türkiye’den yaklaşık 6 milyon euro değerinde yedek parça geldiğini, bu makinelerin servisleri için 1.5 milyon dolarlık işçilik giderlerinin de Türkiye tarafından karşılandığını kaydetti. Uzun, “Tüm bunların yanı sıra her biri yaklaşık 20 milyon dolara mal olan 7 yeni jeneratör de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kuruma kazandırılmıştır” diye konuştu.

Sendikanın, Kıb-Tek binasında kira ödemeden faaliyet yürüttüğünü öne süren Uzun, “Elektrik ve su kullanıyorlar, herhangi bir bedel ödemiyorlar. Bu durum sürdürülebilir değildir. Konuyla ilgili yasal bir süreç başlatacağız” dedi.

Kurumda, toplu iş sözleşmesi kapsamında profesyonel sendikacılığın tanındığını ancak sendikanın kendi üyeleriyle dahi davalık olduğunu ifade eden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Sendika, kendi 31 üyesine dava açtı. Bu kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

-488 kadrolu ve 167 geçici çalışan...

Kıb-Tek’in 488 kadrolu ve 167 geçici çalışanla faaliyet gösterdiğini de konuşmasında belirten Uzun, “Kurumumuz artık mazotunu peşin ödeyebilen, faturalarını ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirebilen bir mali yapıya kavuşmuştur. Bugün Kıb-Tek, elde ettiği gelirle maaşlarını ödeyip ülkenin en büyük altyapı yatırımlarını da gerçekleştirmektedir” ifadelerini kullandı.