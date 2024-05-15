İstanbul’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile birlikte İstanbul Otizm, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, merkezde incelemelerde bulunan Gardiyanoğlu, merkez yetkililerinden sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Otizmde erken tanı ve eğitimin önemine işaret eden Gardiyanoğlu, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi içerisinde otistik bireyler için bir birim kurma çalışmalarına başladıklarını, otizmli bireylerin rehabilitasyon süreci ile ilgili yerinde incelemelerde bulunarak, merkez yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde İstanbul Aile İl Müdürü Ömer Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.