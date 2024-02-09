Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği (Rek-Der) heyetini kabul ederek, Dernek Başkanı Suat Bora Durdu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede söz alan Dernek Başkanı Suat Bora Durdu, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği’ni kurduklarını söyledi.

Sektörün çalışma yaşamındaki sıkıntılarını Bakan Gardiyanoğlu ile paylaşan Durdu, yurt dışından gelerek kayıt dışı çalışanların denetlenmesi konusunda Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Derneği heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu sektörün taleplerini değerlendirerek, ilgili meslek örgütleri ve Bakanlıklar ile istişarelerde bulunacağını söyledi.

Uzmanlık gerektiren iş sahalarında ülkeye gelecek işgücünün Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu anımsatan Gardiyanoğlu, kayıt dışı çalışanların her hangi bir iş kazası durumunda sosyal güvenlik haklarından da faydalanamayacağının altını çizdi.