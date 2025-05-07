Lefkoşa’da yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği kuralları hafife alınmamalı.” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi’nin mevcut müfettiş kadrosuyla denetimlerini geçen yıla göre yüzde yüz arttırdığını kaydederek, 40’a yakın otelin de denetlendiğini açıklandı.

Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi İşyerleri Teftiş Şube Amiri Emrah Güven ve Çalışma Dairesi Lefkoşa Bölge Amirliği müfettişlerinden oluşan bir ekiple bugün Lefkoşa’da iki inşaatta denetim yaparak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda ilgili inşaatlarda incelemelerde bulundu.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 4-10 Mayıs’ın İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olduğuna işaret ederek, hiçbir bedelin insan canından daha kıymetli olmadığını vurguladı.

Bakanlık olarak 2025 yılını "Çalışma Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

"En büyük amacımız iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini arttırarak, hem işverenleri hem çalışanları bilinçlendirerek ve denetimleri arttırarak ölümlü iş kazalarını en az seviyeye indirmektir. Her ölümlü iş kazası arkada gözü yaşlı bir anne, bir eş, bir çocuk bırakmaktadır.”

Gardiyanoğlu, denetim yapılan ilk inşaatın yetkililerine iş sağlığı ve güvenliği kurallarına hassasiyet göstererek uydukları için teşekkür etti.

Denetime gelmeden sadece 20 dakika önce inşaat sahibi firmaya haber verildiğini kaydeden Gardiyanoğlu, konunun başka yere çekilmemesini istedi, “Tedbirler 20 dakika içinde alınacak tedbirler değil. Sürpriz şekilde denetim gerçekleştirmiş olduk." dedi.

-“Denetimleri yüzde yüz artırdık”

Çalışma Dairesi’nin mevcut müfettiş kadrosuyla denetimlerini geçen yıla göre yüzde yüz arttırdığını kaydeden Gardiyanoğlu, inşaat sektörü başta olmak üzere inşaatın paydaş olduğu diğer sektörlerde de denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Gardiyanoğlu, Bolu Kartalkaya’da yaşanan üzücü otel yangınından sonra Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı otellerde de iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

40’a yakın otelin denetlendiğini ifade eden Gardiyanoğlu, denetimlere tabi olan otellere ve şantiyelere Çalışma Bakanlığı tarafından sertifika verileceğini de belirtti.

"Yapılan işler doğruysa bizler de doğru işleri yapan örnek iş yerlerinin yanındayız.” diyen Gardiyanoğlu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında eksiklikler varsa Çalışma Dairesi tarafından işverenlere belirli süre verildiğini, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmezse yasal yaptırımların uygulandığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği kuralları hafife alınmamalı, en üst seviyede tutulmalıdır. Bu bir ek maliyet değil, ek bir tedbirdir. En büyük sorumluluğumuz iş sağlığı ve güvenliği bilincini oturtmaktır.” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu daha sonra ikinci inşaatı da dolaşarak, Çalışma Dairesi müfettişleriyle birlikte eksiklikleri yerinde inceledi.

-Güven

Öte yandan Çalışma Dairesi İşyerleri Teftiş Şube Amiri Emrah Güven de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Güven, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki denetimlerde hız kazandıklarını belirterek, Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.