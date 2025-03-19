Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Bakan Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nin otel konforuna çıkarıldığını belirterek, “Bunu tüm ekibimizle birlikte başardık. Bizim için önemli olan yaşlılarımızın, atalarımızın yüzünün gülmesi.” dedi.

“Yaşlı bakım tesislerimizi açmaya devam edeceğiz.” diyen Gardiyanoğlu, Lapta Huzur Evi’nin yeni binasının 2026’da tamamlanmasının hedeflendiğini, Yenierenköy’e de bir yaşlı bakım tesisi kazandırılacağını kaydetti.

“Yapılamayanları yapmaya çalıştıklarını” dile getiren Gardiyanoğlu, sosyal hizmet alanında çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

- Ecevit: “Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, konuşmasında, Kalkanlı Yaşam Evi’nde büyük özveriyle çalışan tüm personele teşekkür etti ve “Yaşlılarımızı ihmal etmeyelim, onları her zaman ziyaret edelim.” çağrısında bulundu.

Kalkanlı Yaşam Evi sorumlu doktoru Sevgi Öksüz, Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşlıların mutlu ve huzurlu olduğunu ifade ederek, tüm personelin de aynı memnuniyet içinde olduğunu belirtti; Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti.

Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Mert Metinkal da Kalkanlı Yaşam Evi’nin büyük özveri ve emekle yaşlıların mutluluğu ve huzuru için çalıştığını vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Öztürk ise, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaşlılara saç bakım hizmeti sunduklarını kaydetti; katkı koymaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.