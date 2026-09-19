Şenkul, deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek verenlere plaket takdim etti
Şenkul, deniz faciasında kurtarma çalışmalarına destek verenlere plaket takdim etti
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