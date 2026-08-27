Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araçta, güneş ışınları nedeniyle ısınan çakmağın patlayarak alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Kızılay Sokak’ta meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir şahsa ait AA 527 F plakalı salon aracın ön göğüs kısmında bırakılan çakmağın, muhtemelen güneş ışınlarından ısınarak patlaması ve alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucunda aracın ön göğüs kısmı yanarak zarar görürken, oluşan ısı nedeniyle koltuklar ve tavan kısmında da hasar meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.