Karakum’da yüzmek için denize giren 82 yaşındaki Christina Helen Hessenberg yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ozanköy’de yaşayan Hessenberg’den haber alınamaması üzerine bölgede arama başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada Hessenberg, denizde hareketsiz halde bulunarak sahile çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hessenberg’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.

Hessenberg’in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.