Mevhibe-Maksut çiftinin oğulları, Gazeteci Bahadır Ayna ile Fatoş-Enver çiftinin güzel kızları fizyoterapist Cemsu Sengun, 24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı The Paradise Park’ta düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.



Çiftin nikâh töreni; aileleri, yakın dostları ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Romantik atmosfer, zarif süslemeler ve duygusal anların yaşandığı gece, katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu.

Nikâh sırasında heyecanları yüzlerinden okunan Bahadır Ayna ve Cemsu Sengun, davetlilerin alkışları eşliğinde “evet” diyerek hayatlarını birleştirdi.

Müzik eşliğinde dans eden konuklar gece boyunca keyifli vakit geçirirken, pasta kesimi ve çiftin ilk dansı gecenin en özel anları arasında yer aldı.

Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak genç meslektaşımıza ve eşine mutluluklar dileriz.