Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Bülent Ecevit oldu

Bir haftadır Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Bilbay Eminoğlu'nun kalbinin saat 00.15 sıralarında durduğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Eminoğlu'nun kurtarılamadığı öğrenildi.

49 yaşında hayatını kaybeden Bilbay Eminoğlu'nun vefatı, basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Eminoğlu'nun cenaze törenine ilişkin bilgiler ise ailesi tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.