Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, hayatını kaybeden iş insanı Tekin Birinci’nin ticaret sektöründeki başarılarını ve toplum sorunlarına karşı duyarlılığını her zaman hatırlayacaklarını ve kendisini saygıyla anacaklarını belirtti.

Akar, Birinci’nin vefatı nedeniyle yayımladığı başsağlığı mesajında; cemiyetin Disiplin Kurulu Başkanı, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci başta olmak üzere tüm aile fertlerine, yakın dostlarına ve arkadaşlarına sabırlar dileyerek, acılarını paylaştı.

Tekin Birinci'nin, eşi Meral Birinci’nin mezarı başında yaptığı kısa konuşmadan çıkarılacak dersler olduğunu belirten Akar, Birinci’nin “Hepimiz bu yolun yolcusuyuz… Onun için insanlarla iyi geçinin, birbirinize yardımcı olun, birbirinizi sevin, asla bırakmayın…” sözlerine dikkat çekti.

Tekin Birinci’nin Kıbrıs Türk halkına dayanışma ve birlik beraberlik mesajı vermesini önemsediklerini belirten Akar, Birinci’ye Allah’tan rahmet diledi.