Memur-Sen: “Mevsimlik işçi ve geçici personelin özlük hakları konusunda Başbakanla uzlaşıya varıldı" Memur-Sen: “Mevsimlik işçi ve geçici personelin özlük hakları konusunda Başbakanla uzlaşıya varıldı"

Editör: Burhan CANBAZ