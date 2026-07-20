Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre ziyarette sosyal belediyecilik projeleri ve iki kent arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, görüşmede, Gaziantep’in örnek gösterilen bir şehir olduğunu belirterek belediyenin sosyal projelerini yakından takip ettiklerini ve Paylaşım Mutfağı, kadın sığınma evi, kreş ve sosyal merkezler gibi uygulamalarda Gaziantep’teki modelleri incelediklerini söyledi.

Harmancı, BM Genel Sekreteri António Guterres’in başlattığı yeni sürece de değinerek, süreci önemsediklerini, Kıbrıslı Türklerin uluslararası kimlik ve eşitlik konusunda hak ettiği yeri almasını temenni ettiklerini ifade etti.

-Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ise Guterres’in danışma kurulunda görev yaptığını, BM’nin özellikle mülteci konusundaki çalışmalarının Gaziantep’te de ele alındığını belirtti. Şahin, Kıbrıs’ı çok sevdiklerini ve LTB ile her zaman iş birliği içinde olmak istediklerini de söyledi.