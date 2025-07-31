Maliye Bakanlığı, “Gazilik Kartı” uygulamasının seçim amaçlı değil, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilmiş bir uygulama olduğunu vurguladı.

Bakanlık açıklamasında bugün bir gazete manşetinde yer alan "Gazi değil, seçim kartı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek; kamuoyunu yanıltıcı bu haberin eksik ve taraflı olduğu, vicdanları yaraladığı ifade edildi.

Şehitlerin bu toprakların özgürlüğü ve bekası uğruna canlarını feda ettiği ne işaret edilen açıklamada, gazilerin ise aynı yolda canını ortaya koymuş onurlu insanlar olduğu belirtildi.

“Ünal Üstel hükümetinin, özellikle şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin onuruna ve vatanımız için can vermiş tüm kahramanların emanetine son derece hassas olduğu bilinmektedir.” denilen açıklamada, şehit yakınları ve gazilere sunulan her türlü destek ve hakkın “bir lütuf değil, milli bir vefa” borcu olduğunun bilinmesi istendi.

Açıklamada, söz konusu “Gazilik Beratı” ve “Gazilik Kartı”ndan faydalanan kişilerle değerlendirmelerin tamamen yasal çerçevede ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

- “Gazi tanımı bu yasayla hayat buldu”

“Şöyle ki, 5 Mayıs 2025 tarihli yasal değişiklik ile ‘16/1980 Mücahitlerin Tazmini ve Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi Yasası’ tadil edilerek, gazilik tanımı belirlenmiş olup, bu tanıma uyan kişiler, eş ve çocuklarına yasa gereğince hak ve menfaatler sağlanmıştır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, yıllardır eksik olan “Gazi” tanımının bu yasayla hayat bulduğu ve bu eksikliğin hükümet tarafından giderildiği belirtildi.

Gazetede iddia edilen Türk Hava Yolları indiriminden yararlanılamadığı yönündeki haberin de gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde; ‘ilgili yasalarca tanımlanan KKTC vatandaşı olan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, KKTC-Türkiye arasındaki karşılıklı seferlerde indirim uygulanacaktır.’ Haberde bahsi geçen ‘Gazilik Kartı’ uygulaması, hiçbir siyasi saikle değil; tamamen şeffaf, objektif ve belirli kriterlere dayalı olarak, ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülmüştür.”

- “Şehit aileleri ve gazilerimiz, ülkemizin fedakârlık timsali kıymetli insanlarıdır”

Kartların dağıtım sürecinde herhangi bir ayrımcılık yapılmadığı, tüm başvuru sahiplerinin eşit değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, kartların seçim süreciyle hiçbir bağlantısı olmayan bir sosyal hak düzenlemesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gazetede yer alan bazı ifadelerin şehit aileleri ve malül gaziler ile saygın kurumları zan altında bıraktığı ve kamuoyunda maksatlı bir algı oluşturma çabası taşıdığının açıkça görüldüğü de kaydedildi.

Açıklamada kamuoyuna, doğruluğu kanıtlanmamış bu tür haberlere temkinli yaklaşma çağrısında da bulunuldu.

“Şehit aileleri ve gazilerimiz, ülkemizin fedakârlık timsali kıymetli insanlarıdır. Onlara sunulan her hak, bir lütuf değil, bir vefa borcudur.” denilen açıklamada, bu hakların siyasi zemine çekilmesi ve toplumda ayrışma yaratacak biçimde kullanılmasının asla kabul edilemez olduğu ifade edildi.