Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında yapılan görüşmede Gazimağusa Başkonsolosluğu ve belediyenin faaliyet ve çalışmalarıyla birlikte 2 kurum arasında yapılacak işbirlikleri konuşuldu. Başkan Uluçay, Gazimağusa ilçesine gösterdiği ilgi ve yaptığı yardımlarından dolayı Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin’e teşekkür ettiği kısa bir konuşma yaptı. Başkan Uluçay ile Konsolos İlyas Çetin karşılıklı olarak birbirlerine takdimde de bulundu.