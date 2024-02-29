Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bugün beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Kiıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği binası ve sanayideki şubesini ziyaret ederek 2 kurum arasında yapılan ortak çalışmalarla ilgili çalışanlara teşekkür etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Uluçay, yeni Bölge Amiri Buğra Tuğral’a görevinde başarılar diledi.

Başkan Uluçay’a belediye ile kurum arasında yapılan çalışmalarda koordinasyonu sağlayan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da eşlik etti.

Belediye ile Elektrik Kurumu arasında yapılan ortak çalışmaların çok önemli ve gerekli olduğunu söyleyen Uluçay, bu alanda yaptıkları iş birliği için çalışanlara teşekkür etti ve iş birliğinin devam etmesi temennisini paylaştı.

-Tuğral

Yeni Bölge Amiri Buğra Tuğral ise bundan sonra da 2 kurum arasındaki iş birliğinin gelişerek sürmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.