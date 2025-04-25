Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin’de temaslarda bulunuyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Uluçay temasları kapsamında KKTC Mersin Başkonsolosu Özgür Ezel’i ziyaret etti. Uluçay, görüşmede Gazimağusa Belediyesi’nin dış ilişkiler faaliyetleri ve konsolosluğun çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Başkan Uluçay, Toros Üniversitesi Gülüm Özveren Sanat Galerisinde düzenlenen Mağusa Fotoğrafları sergisinin açılışına da katıldı. Açılışta konuşan Uluçay, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz’e işbirliği için teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden Uluçay, Gazimağusa’nın kültürel mirasını tanıtmak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler yaptı. Uluçay’a, temaslarında Belediye Meclis Üyeleri Cem Yababa ve Erhun Şahali eşlik ediyor.