Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında 1 yıllık süreyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi belediyede düzenlenen törenle imzalandı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesi’ne Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imza koyarken, protokol töreninde bazı Belediye Meclis Üyeleri ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde, Başkan Uluçay ile geçen dönem imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne sadık kalınıp mevcut hakların korunmasının yanında ek iyileştirme talep edilmezken, sendika ve belediye tarafından yürütülen çalışma ile GAMABEL çalışanlarının maaşlarında düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması için bir araya geldiklerini ifade ederek imza aşamasından önce uzun bir görüşme sürecinin yaşandığını ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi’nin şehre yaptığı hizmetlerin daha da gelişeceği bir sonuca varıldığını belirten Başkan Uluçay, Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen’e ve sendika üyelerine teşekkür etti.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de konuşmasında, 1 yıl önce Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile ilk Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalandığı zaman, Mağusa Türk Genel İş Sendikası ve çalışanlar olarak belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumun iyileşmesi için ekstra bir talepte bulunulmayacağını, mevcut haklarla yürüneceğini söylediklerini anımsattı.

1 yıl önce personelin maaş ödemelerinin ne zaman ne şekilde yapılacağının belli olmadığını, GAMABEL çalışanlarının İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılmadığını ve bu şartlar altında 1 yıl önce ilk sözleşmenin imzalandığını ifade eden Özüşen, bugün gelinen noktada tüm yan hakların, maaşların gününde ödenir pozisyonda, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının ise geriye dönük eksikliği kalmadan tamamlanmış duruma geldiğini belirterek bir yıl içerisinde belediyenin takdire şayan bir gelişme gösterdiğini açıkladı.

Sendika ve çalışanlar olarak bu olumlu gelişmenin bir parçası oldukları için gururlu olduklarını ifade eden Özüşen, bu yıl da imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nde yine mevcut hakların muhafaza edilerek ekstra bir talepte bulunulmadığını, bu yıl ki hedefin de özellikle GAMABEL çalışanlarının maaşlarına yönelik iyileştirmelerin yapılması olduğunu söyledi.

Belediye yönetimi ile istişare içerisinde yürütülen çalışmalarda, iyi sonuç almak için ortaklaşa karara varıldığını belirten Özüşen, Sözleşme’nin hayırlı olmasını diledi.