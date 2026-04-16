Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi kontrolünde bulunan Güzelyurt’taki eski tren istasyonu, imzalanan protokol kapsamında Güzelyurt Belediyesi’nin kullanımına devredildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, devir protokolü bugün Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza koydu. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme de imza töreninde hazır bulundu. Protokolle, eski tren istasyonu belediye himayesine geçti.

Bakanlar Kurulu’nun 10 Mart 2026 tarihli kararıyla atılan bu adım, Güzelyurt’taki eski tren istasyonunun korunarak topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında alanın hem sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği hem de tarihsel değerlerin sergileneceği bir merkez olarak düzenlenmesi planlanıyor.