Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman forum öncesi önemli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe ofisinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmî törenle karşıladı.

Erdoğan ve Erhürman, törenin ardından görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erhürman yarın Antalya’da düzenlenecek diplomasi forumuna katılacak