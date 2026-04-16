Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencileri HÜRKUŞ’un ilk deneysel test pilotu Murat Özpala ile bir araya geldi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Turizm Fakültesi ve DAÜ Havacılık Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlik DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda yapıldı.

Özpala, havacılık kariyerine ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşırken, test pilotluğu ve HÜRKUŞ projesine dair bilgi de vererek soruları yanıtladı.

-Yorgancı

Etkinlikte söz alan Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Murat Özpala’yı ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, etkinliğin sadece Sivil Havacılık Bölümü öğrencileri için değil, tüm öğrenciler için vizyon geliştirici nitelikte olduğunu söyledi.

-Karatepe

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, DAÜ’nün yalnızca akademik alanda değil, topluma hizmet noktasında da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.