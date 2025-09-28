Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Makenzi Plajı Mevkiinde bu sabah 01.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yolu yaya olarak geçmeye çalışan İskele’de sakin Hasan Emin Osman (E-32) yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza Emir Gürsel’in (E-22), yönetimindeki LM 225 plakalı salon araç ile Granel Çemberi istikametinden Long Beach Çemberi istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yaya geçidi olmayan bir yerden yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geçmekte olan İskele’de sakin yaya Hasan Emin Osman (E-32)’a çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hasan Emin Osman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

LM 225 plakalı araç sürücüsü Emir Gürsel tutuklandı.

-Gazimağusa-Karpaz yolunda kaza..

Bu arada, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Sema İkinç’in (K-31), yönetimindeki YY 844 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmasıyla trafik kazası meydana geldi.

Dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, araç toprak sete çarpıp bir takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sema İkinç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.