Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği yetkililerini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen gençlerin KKTC gençleriyle daha sık temas kurmasının önemli olduğunu, bu tür buluşmaların kültürel yakınlaşmayı ve milli birlik duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Gençliğin bir toplumun yarınlarını şekillendiren temel unsur olduğunu belirten Ziya Öztürkler, “Bu ziyaretler yalnızca dostluk köprüleri kurmakla kalmaz, aynı zamanda ortak bir gelecek inşa etme kararlılığını da pekiştirir” dedi.

Gençlerin ortak değerler etrafında buluşmasının, Türk dünyasının dayanışmasına katkı sağlayacağını dile getiren Öztürkler, Türk dünyasıyla kurulacak ilişkilerin genç kuşaklar üzerinden daha sağlam bir zemine oturacağını belirtti.

Öztürkler, “KKTC’nin geleceğini gençlerle daha sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Gençlerimizin hem kendi toplumlarına hem de Türk dünyasına karşı sorumluluk bilinciyle yetişmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz ise KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Bayduz, gençler arasında kurulan bu tür temasların kalıcı bağlar oluşturduğunu belirterek, dernek olarak bu ziyaretleri daha da sıklaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Programın sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.